Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Polizeieinsatz auf dem Lerchenberg

Mainz-Lerchenberg (ots)

Heute Mittag gegen 12:40 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz vor einer Schule in der Hindemithstraße in Mainz. Zwei jugendliche Männer waren dort miteinander in Streit geraten.

Im Rahmen dessen zog, aus bislang ungeklärter Ursache, einer der Männer ein Küchenmesser ohne es jedoch einzusetzen oder gegen jemanden zu richten.

Der Kontrahent des Mannes floh daraufhin mit seinen Freunden von der Örtlichkeit, woraufhin ihm der Täter kurzzeitig folgte.

Er konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung angetroffen und kontrolliert werden. Das Messer wurde sichergestellt und der Jugendliche in die Obhut seines Erziehungsberechtigten übergeben. Er hat nun mit einer entsprechenden Strafanzeige zu rechnen. Verletzt wurde niemand.

Die näheren Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

