Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht Verletzten

Mainz (ots)

Am Mittwoch gegen 12 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mainzer aus einem Parkhaus in der Inge-Reitz-Straße aus und kollidierte hierbei mit einem 52-jährigen Fahrradfahrer der den Gehweg vor der Parkhausausfahrt mit seinem Fahrrad passierte.

Der Fahrradfahrer fiel hierbei vom Rad und wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Nur etwa eine Stunde später kam es in der Eduard-Frank-Straße ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Zwei Jugendliche fuhren mit ihrem E-Scooter über einen Fußgängerüberweg in den Einmündungsbereich der Abraham-Lincoln-Straße. Hierbei wurden sie von dem Auto eines 24-jährigen Mainzers erfasst, als er in Selbige einbog.

Die beiden Jugendlichen wurden leicht verletzt, konnten jedoch nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell