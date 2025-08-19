PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in Doppelhaushälfte - Tresor aufgeflext, Schmuck gestohlen

Mainz (ots)

Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine Doppelhaushälfte am Großberg in Mainz auf bislang ungeklärte Weise betreten und einen Tresor gewaltsam mit einer Flex geöffnet. Dabei entwendeten sie eine bisher unbekannte Menge an Schmuck. In das Haus, welches seit mehreren Monaten unbewohnt ist, wurde vermutlich zwischen dem 01.08.2025 und dem 18.08.2025 eingebrochen. Ein gewaltsames Öffnen eines Fensters zum Garten scheiterte, weshalb die Täter auf einem noch unbekannten Weg in das Wohnobjekt gelangten. Nach Rückkehr aus dem Urlaub stellte ein Nachbar das durchwühlte Haus fest und informierte die Polizei. Bei der Tat wurden zahlreiche Schränke und Schubladen durchwühlt. Da die Täter einige Zeit vor Ort gewesen sein und einen erheblichen Krach gemacht haben müssen, werden Zeugen gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter 06131/65-33999 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

