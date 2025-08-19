Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Budenheim - E-Scooter zu schnell - sichergestellt

Mainz - Budenheim (ots)

Nachdem er mit rund 40 km/h mit seinem E-Scooter durch Budenheim gefahren ist, wurde E-Scooter eines 15-Jährigen sichergestellt.

Gegen 20 Uhr wurde am Montagabend ein 15-Jähriger aus Mainz in Budenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor ist er mit rund 40 km/h in der Binger Straße festgestellt worden.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich normalerweise um einen 20 km/h E-Scooter handelt, welcher grundsätzlich ohne Führerschein gefahren werden dürfte. Aufgrund der deutlich höheren Geschwindigkeit ist jedoch von einer illegalen, technischen Veränderung auszugehen, welche für den Scooter sogar einen Führerschein vorraussetzen würde.

Da der 15-Jährige weder einen Eigentumsnachweis für den Roller, keine zwingend notwendige Haftpflichtversicherung noch einen Führerschein vorlegen konnte wurde der Scooter sichergestellt. Er muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

