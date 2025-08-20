PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Mainz - Schlangenlinien - Zeugen melden betrunkenen Autofahrer

Mainz (ots)

Weil ein Autofahrer gestern Nachmittag auffällig die Saarstraße entlang gefahren ist, haben Zeugen die Polizei verständigt. Bei der Kontrolle hatte der Fahrer 2,4 Promille und musste seinen Führerschein abgeben.

Gegen 18:25 Uhr fällt Verkehrsteilnehmern ein PKW in der Saarstraße dadurch auf, dass er sehr auffällig in Schlangenlinien gefahren wird. Gleich mehrere Zeugen melden dies der Polizei über Notruf und auf Dienststellen, geben regelmäßig den Standort durch und sichern dadurch auch das Fahrzeug nach hinten ab.

Am Ortseingang Finthen hält der PKW-Fahrer an und sucht ganz offensichtlich etwas in seinem Fahrzeug. Nur kurze Zeit später kann er durch eine Streifenbesatzung kontrolliert werden. In seinem PKW werden mehrere leere Bierflaschen aufgefunden. Der 23-jährige Fahrer gibt selbst an, Bier getrunken zu haben und erreicht bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 2,4 Promille.

Durch einen Arzt wird ihm später eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet.

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
