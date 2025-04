Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in der Mühlhauser Straße - Polizei sucht Zeugen (10.04.2025)

Volkertshausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung auf der Mühlhauser Straße am Donnerstagabend. Gegen 19.30 Uhr beobachteten Anwohner ein ortseinwärts fahrendes Auto, das plötzlich eine Vollbremsung machte und anhielt. Anschließend stieg ein 26-Jähriger aus dem Wagen und ging in Richtung Mühlhausen-Ehingen davon. Der unbekannte Fahrer wendete das Auto, verfolgte den Mann und hielt schließlich auf Höhe der Hausnummer 15 neben ihm an. Als der 26-Jährige daraufhin die Scheibe des Fahrerfensters einschlug, stiegen der Fahrer und drei hinten sitzende Männer im Alter zwischen 19 und 24 Jahren aus, schlugen auf den 26-Jährigen ein, zogen ihn schließlich in das Auto und fuhren in Richtung Mühlhausen-Ehingen davon. Im Rahmen der Fahndung stellte die Polizei vier der fünf beteiligten Personen kurz darauf zu Fuß gehend fest. Der 26-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

