Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, L440, Lkr. Konstanz) Auto prallt gegen Baum - 27-Jähriger tödlich verletzt (11.04.2025)

Eigeltingen, L440 (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es auf der Landestraße 440 zwischen Eigeltingen und Heudorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Gegen 04.30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit einem Mini Cooper von Eigeltingen in Richtung Heudorf. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 27-Jährige erlitt infolge der Kollision so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

