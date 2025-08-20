Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Pkw - Frau springt auf Auto herum und schlägt mit Flasche auf Windschutzscheibe

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei gegen 17:10 Uhr durch eine Zeugin darüber informiert, dass eine Frau in der Parcusstraße auf einem geparkten Pkw herumgesprungen sei und dabei eine Scheibe beschädigt habe. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine deutlich alkoholisierte 48-jährige Mainzerin antreffen. Ein vor Ort angefertigtes Video zeigte die aggressive Frau, wie sie zuerst auf dem Dach des geparkten PKW herumtrampelte, sich dann hinsaß und mit einer Flasche auf die Windschutzscheibe einschlug. Das Fahrzeug wies entsprechende Beschädigungen auf. Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, kam sie einem ausgesprochenen Platzverweis nach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Warum die Frau auf das Auto kletterte und ob sie in einer Verbindung zu dem Eigentümer steht, ist bislang nicht bekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Mainzerin eingeleitet.

