PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Sachbeschädigung an Pkw - Frau springt auf Auto herum und schlägt mit Flasche auf Windschutzscheibe

Mainz (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei gegen 17:10 Uhr durch eine Zeugin darüber informiert, dass eine Frau in der Parcusstraße auf einem geparkten Pkw herumgesprungen sei und dabei eine Scheibe beschädigt habe. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte eine deutlich alkoholisierte 48-jährige Mainzerin antreffen. Ein vor Ort angefertigtes Video zeigte die aggressive Frau, wie sie zuerst auf dem Dach des geparkten PKW herumtrampelte, sich dann hinsaß und mit einer Flasche auf die Windschutzscheibe einschlug. Das Fahrzeug wies entsprechende Beschädigungen auf. Nachdem sich die Frau beruhigt hatte, kam sie einem ausgesprochenen Platzverweis nach. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Warum die Frau auf das Auto kletterte und ob sie in einer Verbindung zu dem Eigentümer steht, ist bislang nicht bekannt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Mainzerin eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Wohnungseinbruch in Doppelhaushälfte - Tresor aufgeflext, Schmuck gestohlen

    Mainz (ots) - Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen eine Doppelhaushälfte am Großberg in Mainz auf bislang ungeklärte Weise betreten und einen Tresor gewaltsam mit einer Flex geöffnet. Dabei entwendeten sie eine bisher unbekannte Menge an Schmuck. In das Haus, welches seit mehreren Monaten unbewohnt ist, wurde vermutlich zwischen dem 01.08.2025 und dem ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Budenheim - E-Scooter zu schnell - sichergestellt

    Mainz - Budenheim (ots) - Nachdem er mit rund 40 km/h mit seinem E-Scooter durch Budenheim gefahren ist, wurde E-Scooter eines 15-Jährigen sichergestellt. Gegen 20 Uhr wurde am Montagabend ein 15-Jähriger aus Mainz in Budenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Zuvor ist er mit rund 40 km/h in der Binger Straße festgestellt worden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass es sich normalerweise um einen 20 km/h ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 08:30

    POL-PPMZ: Fahrzeugführer flüchtet- Fahrzeug beschlagnahmt

    Mainz (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr sollte im Rahmen einer Kontrollstelle der PI Mainz 3 auf der L425 im Bereich "Am Kesseltal" ein Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer, ein 67-jähriger Mainzer entzog sich jedoch der Kontrolle durch Flucht mit seinem leistungsstarken Fahrzeug in Richtung Harxheim. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit war es den Einsatzkräften zwar nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren