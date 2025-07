Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt endete im Krankenhaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Dornburg-Camburg: In einer Engstelle der Naumburger Straße in Camburg kam es am Donnerstagnachmittag zu einer Touchierung zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Grund dafür war unter anderem, dass der aus Naumburg kommende Pkw-Fahrer seine Wartepflicht an der Engstelle nicht einhielt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich außerdem heraus, dass der Fahrer des besagten Pkw, ein 51-jähriger Mann, unter Einwirkung von berauschenden Mitteln stand. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein und ordneten eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durch einen Arzt durchgeführt worden ist. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden, insbesondere an den Außenspiegeln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell