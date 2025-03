POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche und Diebstahl

Aalen (ots) - Aalen: Trickdiebstahl Am Donnerstag gegen 12:20 Uhr wurde eine 60-jährige Frau am ZOB in der Bahnhofsstraße von einer bislang unbekannten weiblichen Person angesprochen und gefragt, ob sie Interesse an einer Goldkette hätte. Im weiteren Verlauf legte die unbekannte Frau die Kette an den Hals der 60-Jährigen und entwendete hierbei unbemerkt deren bereits getragene Goldkette. Der entstandene Schaden ...

