Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Trickdieb bestiehlt Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Mit einer dreisten Masche bestahl ein noch unbekannter Täter am Donnerstag (30.01.2025) eine 81 Jahre alte Frau in Holzgerlingen. Der Unbekannte sprach die Frau gegen 10.30 Uhr in Friedhofstraße an. War kam einen Fußweg aus Richtung eines Lebensmitteldiscounters entlang und fragte die 81-Jährigen nach einem Rat, wie er am besten seinen Anorak waschen könne. Während der Täter die Frau so in ein Gespräch verwickelte, gelang es ihm, unbemerkt deren Geldbörse aus ihrer Jackentasche zu stehlen. Darin befand sich neben Ausweisdokumenten auch Bargeld.

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Er wird es 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben. Bekleidet war der Mann mit einem Pullover mit einem auffälligen großen Tiermotiv auf dem Rücken.

Der Polizeiposten Holzgerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell