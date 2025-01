Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Zehnjähriger von Unbekannten in See gestoßen -Nachtragsmeldung

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am 17.01.2025 berichteten, hatten zunächst noch unbekannte Täter am Mittwoch, den 14.01.2025 in Korntal-Münchingen einen Zehnjährigen in einen See gestoßen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5951227).

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen konnte die beiden Tatverdächtigen zwischenzeitlich ermitteln. Es handelt sich um zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren. Die Kinder hatten sich unabhängig voneinander im Bereich des teilweise zugefrorenen Sees im Korntaler Stadtpark aufgehalten und waren dann in Streit geraten. Im Verlauf dieser zunächst verbalen Auseinandersetzungen hatten der 12- und der 13-Jährige den Zehnjährigen schließlich in den See gestoßen.

Die beiden Jungen haben sich bei dem Geschädigten entschuldigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell