Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Vorfall in Linienbus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Vorfalls am Mittwoch (29.01.2025) gegen 13.15 Uhr in einem Bus der Linie 745, als dieser in der Hindenburgstraße in Magstadt im Bereich der Bushaltestelle auf Höhe des Bahnhofs stand. In dem Bus befand sich eine Gruppe von vier Kindern und ein noch unbekannter Mann. Dieser soll einen elfjährigen Jungen belästigt haben, indem er ihn am Schulranzen festhielt. Außerdem habe er gedroht ihn zu schlagen und ein Brotmesser in die Richtung des Kindes gehalten. Hierauf flüchteten die vier Kinder aus dem Bus. Erst in diesem Moment wurde der Busfahrer auf den Vorfall aufmerksam. Der unbekannte Mann soll zwischen 35 bis 45 Jahre alt sein. Er dürfte lange graue oder braune Haare haben, die zu einem Zopf gebunden waren. Am Oberkopf dürfte das Haar sehr licht sein. Im Gesicht soll der Mann Warzen haben. Er soll eine schwarze Lederjacke getragen und eine Einkaufs- bzw. Stofftasche mitgeführt haben. Personen, die weitere Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

