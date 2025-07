LPI-J: Brand gelegt

Jena (ots) - In das Büro eines Institutes der Universität versuchten Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag einzudringen. Da das Foyer nicht verschlossen ist, konnten der oder die Täter in das Objekt in der Zwätzengasse gelangen. Dort versuchte man gewaltsam die Tür zum Büro zu öffnen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass daran nur ein Schaden von circa 50 Euro entstand. Es muss nun ermittelt werden, was die Diebe in den Räumlichkeiten zu finden erwarteten. Diese ...

