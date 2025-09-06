Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss aber ohne Führerschein unterwegs

Mannheim (ots)

Zu tief ins Glas geschaut und dazu auch noch Kokain konsumiert hatte der 26-jährige Fahrer eines Peugeot, der in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 00:17 Uhr am Karlsplatz von Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarau einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein Alkomattest führte zu einem Ergebnis von über 1,2 Promille und ein freiwilliger Urindrogenvortest schlug positiv auf Kokain an. Zudem fiel den Beamten auf, dass der Mannheimer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Nach der Abgabe einer Blutprobe auf dem Polizeirevier und der Beschlagnahme seines Fahrzeugschlüssels musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell