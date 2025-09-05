PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnanwesen - Pressemeldung Nr. 1

Heidelberg (ots)

Derzeit sind Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienste wegen eines Gebäudebrands in der Schlierbacher Landstraße in Heidelberg im Einsatz. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Schlierbacher Landstraße ist derzeit zwischen Karlstor und Ziegelhäuser Brücke gesperrt.

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

