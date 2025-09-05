POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnanwesen - Pressemeldung Nr. 1
Heidelberg (ots)
Derzeit sind Polizei. Feuerwehr und Rettungsdienste wegen eines Gebäudebrands in der Schlierbacher Landstraße in Heidelberg im Einsatz. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Die Schlierbacher Landstraße ist derzeit zwischen Karlstor und Ziegelhäuser Brücke gesperrt.
