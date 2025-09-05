POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnanwesen - Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Käfertal ein 19-jähriger Mann von Unbekannten überfallen. Der junge Mann war kurz vor 19 Uhr zu Fuß in der Abraham-Lincoln-Allee in Richtung Platz der Freundschaft unterwegs. Aus einer Seitenstraße kam schließlich ein unbekannter Mann, ebenfalls zu Fuß, und folgte dem 19-Jährigen. Er näherte sich immer ...

