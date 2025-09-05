Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 19-Jähriger von unbekannten Tätern überfallen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Käfertal ein 19-jähriger Mann von Unbekannten überfallen.

Der junge Mann war kurz vor 19 Uhr zu Fuß in der Abraham-Lincoln-Allee in Richtung Platz der Freundschaft unterwegs. Aus einer Seitenstraße kam schließlich ein unbekannter Mann, ebenfalls zu Fuß, und folgte dem 19-Jährigen. Er näherte sich immer mehr von hinten und lief an dem 19-jährigen Mann vorbei. Im weiteren Verlauf drehte sich der Unbekannte um und fragte den 19-Jährigen nach einer Zigarette. Dieser verneinte, woraufhin der Unbekannte den Geschädigten in einen Hauseingang schubste. Hier kam eine zweite männliche Person hinzu. Einer der Unbekannten zog daraufhin so fest an der Tasche des 19-Jährigen, dass der Umhängeriemen seiner Tasche riss. Dieser konnte seine Tasche jedoch festhalten. Ein Anwohner des Anwesens bemerkte den Aufruhr am Hauseingang und ermahnte zur Ruhe. Danach flüchteten sowohl die beiden Unbekannten als auch der Geschädigte, trafen jedoch wenig später am Platz der Freundschaft wieder aufeinander. Zu den Unbekannten hatte sich zwischenzeitlich eine dritte männliche Person hinzugesellt. Gemeinsam entrissen sie ihrem Opfer schließlich die Tasche und flüchteten in Richtung Abraham-Lincoln-Allee.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1:

- Männlich - Ca. 180 cm groß - Sehr jung - Bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzer Trainingsjacke ohne Kapuze - Trug auf dem Kopf eine Art Fischerhut

Täter 2:

- Männlich - Südosteuropäisches Erscheinungsbild - Schwarze Haare - Dunkle Augen - Kinnbart - Gebräunte Haut

Täter 3:

- Männlich - Ca. 170 cm - Etwas dicker - Frisur in Form eines Boxerschnitts - Hellere Haare - Osteuropäisches Erscheinungsbild - Trug eine weit geschnittene Hose

Zeuginnen und Zeugen, die auf die Tat aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell