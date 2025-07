POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bodenwerder (ots) - Am Samstag (19.07.2025) kam es gegen 09:20 Uhr an der Kreuzung Brückenstraße/ Linser Straße in Bodenwerder zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde das Fahrrad einer 11-jährigen Radfahrerin beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit ...

