Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Motorblock fängt Feuer - Fahrzeugführerin bringt Auto zum Stehen

Holzminden (ots)

Am Montag (21.07.2025) fing der Motorblock eines Pkw Opel Zafira Feuer, als dieser gegen 16:20 Uhr die Bundesstraße 64 befuhr. Die 42-jährige Fahrzeugführerin konnte ihr Auto noch zum Stehen bringen. Der Motorblock wurde durch die alarmierte Feuerwehr gekühlt und abgesichert. Für die Dauer des Einsatzes wurde der Verkehr an dem Fahrzeug vorbeigeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge, ist ein technischer Defekt in Verbindung mit möglichen Mängeln am Fahrzeug als Brandursache anzunehmen. Die Ermittlungen dauern an.

