Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallverursacher gesucht: Nach Zusammenstoß mit 11-jähriger Radfahrerin

Bodenwerder (ots)

Am Samstag (19.07.2025) kam es gegen 09:20 Uhr an der Kreuzung Brückenstraße/ Linser Straße in Bodenwerder zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde das Fahrrad einer 11-jährigen Radfahrerin beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Unfallverursacher mit seinem Pkw die Brückenstraße und bog an der dortigen Kreuzung nach links in die Linser Straße ein. In diesem Rahmen kollidierte der Pkw aus bislang unbekanntem Grund mit der Radfahrerin, die an einer Ampel die Fahrbahn der Linser Straße überquert. Das Mädchen stürzte, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt. Der Mann stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Nachdem dies angab, dass alles in Ordnung sei, setzte der Mann seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es stellte sich jedoch heraus, dass das Fahrrad beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 50EUR geschätzt.

Bei dem verursachenden Fahrzeug handelt es sich mutmaßlich um einen roten VW T-ROC mit Holzmindener Kennzeichen. Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50 Jahre alt - grau/weiße Haare zum Zopf gebunden - ca. 180 cm groß

Zeugen, die Hinweise zur Identität des flüchtigen Unfallverursachers geben können, oder der Verursacher selbst, werden gebeten sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell