POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Wohnhaus

Bisperode (ots) - Am Freitag (18.07.2025) kam es gegen 13:50 Uhr in der Küthestraße in Bisperode zu einem Brand in einem Wohnhaus. Das Feuer hatte sich in einem Jugendzimmer ausgebreitet. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Gebäude verhindert werden konnte. Die Bewohner des Hauses konnten ...

