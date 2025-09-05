PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: Brand in Wohnanwesen - Pressemeldung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Am heutigen Freitagmittag, kurz nach 14:00 Uhr, kam es aus bislang noch unbekannter Ursache, vermutet wird jedoch ein möglicher Blitzeinschlag, zu einem Gebäudebrand in der Schlierbacher Landstraße in Heidelberg. Aufgrund der gegebenen Einsatz-und Brandbekämpfungsmaßnahmen musste die Schlierbacher Landstraße in beide Richtung voll gesperrt werden. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es allerdings nicht. Der Brand konnte letztlich erfolgreich durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden bei dem Brandgeschehen glücklicherweise nicht verletzt. Die erste Schadenseinschätzung liegt bei ca. 250.000EUR. Ein höherer Brandschaden kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier HD-Mitte übernimmt nun die weiteren Brandermittlungen.

Gegen 17:12 Uhr konnten letzten Endes alle Verkehrssperrungen wieder aufgehoben werden. Die Schlierbacher Landstraße ist nun wieder in beide Fahrtrichtungen befahrbar.

