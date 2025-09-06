PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Unfall mit zwei Fahrzeugen auf der A6 in Richtung Heilbronn - Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Am heutigen Samstag, um kurz nach 17:00 Uhr ereignete sich auf der Autobahn 6 kurz vor dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heilbronn ein Verkehrsunfall bei dem zwei PKW beteiligt waren. Über die genaue Unfallursache liegen noch keine Erkenntnisse vor. Angaben über Verletzte Beteiligte und dem Schadensausmaß können noch nicht gegeben werden. Die Polizei und der Rettungsdienst sind vor Ort im Einsatz. Zum Zwecke der Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen und die Standspur gesperrt werden. Der Verkehr wird über die linke Fahrspur am Unfall vorbeigeleitet. Mit einer Beeinträchtigung des Verkehrs wird gerechnet. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
