Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugüberschlag auf der K4105

Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am gestrigen Freitagmittag, gegen 15:30 Uhr, kam es im Bereich der K4105, zwischen Schönbrunn und Schwanheim, zu einem größeren Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Fiat-Fahrer kam hierbei, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei gegebenen schlechten Witterungsverhältnissen rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Leitpfosten und anschließend mit zwei Bäumen. Kurz darauf kam es dann zu einem Fahrzeugüberschlag. Durch weitere Verkehrsteilnehmer konnte der junge Mann glücklicherweise noch aus seinem verunfallten Fahrzeug "befreit" werden, da dessen Fiat unfallbedingt auch noch im Bereich des Motorraumes Feuer fing. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, jedoch brannte das verunfallte Fahrzeug zu großen Teilen aus. Erstaunlicherweise erlitt der 19-Jährige bei dem Verkehrsunfall nur leichte Verletzungen, welche anschließend in einer umliegenden Klinik behandelt wurden. Der eingetretene Sachschaden wird derzeit auf ca. 8000EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

