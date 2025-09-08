PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B45, Auto kollidiert mit Baum - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6112619 kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim bei dem die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei eingesetzt waren. Nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort wird davon ausgegangen, dass die 19-Jährige Fahrzeugführerin eines PKW, VW von Hoffenheim kommend in Richtung Sinsheim fuhr, als sie aufgrund eines querenden Tieres erschrak, das Lenkrad verriss und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch den Unfall wurde die Fahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war so beschädigt, dass es durch eine Fachfirma abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Michael Schäfer
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 09:20

    POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

    Mannheim (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr war ein 30-jähriger Mann mit seinem PKW unterwegs, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife in der Baiertaler Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten sofort Alkoholgeruch im ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 09:00

    POL-MA: Mannheim: Verdacht der "Entführung" entpuppt sich als liebevolle Fürsoge

    Mannheim (ots) - Am Samstagabend rief ein besorgter Passant den Notruf der Polizei an, um seine verdächtige Beobachtung zu melden. Er schilderte, wie er in der Mönchwörthstraße ein Fahrzeug sah, dass zunächst eingeparkt wurde und ein Mann ausstieg. Dieser ging um das Fahrzeug und zog nun eine Frau aus dem Auto, wuchtete diese über seine Schulter und trug sie so ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren