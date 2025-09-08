Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Zuzenhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B45, Auto kollidiert mit Baum - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6112619 kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag kurz nach 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B45 zwischen Sinsheim und Hoffenheim bei dem die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei eingesetzt waren. Nach Abschluss der Unfallaufnahme vor Ort wird davon ausgegangen, dass die 19-Jährige Fahrzeugführerin eines PKW, VW von Hoffenheim kommend in Richtung Sinsheim fuhr, als sie aufgrund eines querenden Tieres erschrak, das Lenkrad verriss und die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Durch den Unfall wurde die Fahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde vorsorglich durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war so beschädigt, dass es durch eine Fachfirma abgeschleppt werden musste. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 15.000,- Euro geschätzt. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell