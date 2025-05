POL-VIE: Viersen: Mann fährt betrunken in geparkte Autos

Viersen-Dülken (ots) - Ein 54-jähriger Mann aus Viersen wurde am Sonntagabend, 25. Mai, gegen 22:15 Uhr an einer Bushaltestelle in der Turmstraße in Dülken Opfer angegriffen. Ein bislang unbekannter Mann fuhr mit einem Pedelec zu dem Viersener, beleidigte ihn zunächst verbal und fuhr ihn anschließend mit dem Fahrrad an. Der 54-Jährige stürzte infolgedessen und ...

