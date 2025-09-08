Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall im Bereich der Kläranlage, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute Morgen gegen 08:15 Uhr im Bereich der Kläranlage zu einem Unfall zwischen einem 55-jährigen Radfahrer und einem Auto (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6112693).

Ersten Unfallermittlungen zufolge fuhr ein Autofahrer den Feldweg von St. Leon kommend geradeaus in Fahrtrichtung Kläranlage. Ein 55-jähriger Radfahrer näherte sich von links und prallte ungebremst gegen die Front des Fahrzeugs. Der Radfahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Nach der ersten medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. An dem Auto sowie an dem Fahrrad entstand Sachschaden, der bislang noch nicht beziffert werden kann. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

