Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Unfallflucht auf der Autobahn rasch geklärt

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Eine Unfallflucht auf der Autobahn am frühen Freitagnachmittag konnte durch aufmerksame Polizeibeamte rasch geklärt werden.

Ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer war gegen 13.30 Uhr auf der A 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Nach bisherigem Erkenntnisstand verlor er in Höhe der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Sein Fahrzeug drehte sich dabei mehrfach um die eigene Achse, stieß ein in der Ausfahrt aufgestelltes Verkehrszeichen und verursachte darüber hinaus Flurschaden im Grünstreifen. Der Unfallverursacher fuhr anschließend einfach davon.

Wenig später fiel einer Streife der Autobahnpolizei Walldorf an einem nahegelegenen Feldweg ein VW auf, dessen Fahrer gerade einen platten Reifen wechselte. Nachdem er auf den vorherigen Unfall angesprochen worden war, bestätigte der 46-jährige Fahrer des VW, dass er der Unfallverursacher war.

Gegen den Mann wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

