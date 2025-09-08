PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Traktorgespann Laterne umgefahren und abgehauen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Fahrer oder eine unbekannte Fahrerin eines Traktorgespanns beschädigte am Sonntagvormittag in Hockenheim eine Straßenlaterne und fuhr anschließend einfach davon.

Der oder die Unbekannte stieß gegen 10.15 Uhr beim Rückwärtsfahren auf dem Feldweg Biblisweg gegen eine Straßenlaterne, sodass diese vollständig umknickte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr das Traktorgespann anschließend in Richtung Wilhelm-Herz-Straße davon. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Eine Zeugin beobachtete den Unfall und folgte dem Fahrzeug, verlor es aber in Höhe des Kreisverkehrs zum Südring aus den Augen. Sie beschrieb das Fahrzeug als Fendt-Traktor mit einem gelben Anhänger des Herstellers Keiler.

Das Polizeirevier Hockenheim ermittelt nun wegen Unfallflucht gegen den Fahrer oder die Fahrerin des Traktorgespanns und sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

