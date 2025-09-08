Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Autofahrer verursachte am Freitagabend im Stadtteil Wohlgelegen einen Verkehrsunfall und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Ein 25-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem Toyota auf der linken Fahrspur der Friedrich-Ebert-Straße stadtauswärts unterwegs. Wegen einer Fahrbahnverengung wegen aufgrund einer Baustelle endete der linke Fahrstreifen und der 25-Jährige wechselte auf die rechte Fahrspur. Der nachfolgende BMW-Fahrer wechselte ebenfalls auf die rechte Fahrspur, fuhr dabei aufgrund mangelnden Abstands dem Toyota ins Heck. Als der Toyota-Fahrer nach der Baustelle am rechten Fahrbahnrand anhielt, fuhr der BMW einfach an dem Toyota vorbei und davon.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen BMW älteren Baujahrs mit MA-Kennzeichen gehandelt haben, der von einer männlichen Person im Alter von ca. 30 Jahren gesteuert wurde.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

