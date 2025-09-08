Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Auto und Linienbus - mehrere Leichtverletzte

Heidelberg (ots)

Mehrere leichtverletzte Personen und Sachschaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag in der Heidelberger Altstadt zwischen einem Auto und einem Linienbus.

Ein 74-jähriger Mann fuhr gegen 12 Uhr mit seinem Kia aus einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn der Friedrich-Ebert-Anlage und übersah dabei einen Linienbus, der die Friedrich-Ebert-Anlage in Richtung Karlstor befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Linienbusses hatte zwar noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Fünf Fahrgäste im Bus erlitten leichte Verletzungen und begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern an.

