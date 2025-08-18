Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Neuer Termin für Fahrradkodierungen beim PK Rinteln am 30.09.2025

Rinteln (ots)

(me) Das PK Rinteln führt am 30.09.2025 wieder Fahrradkodierungen durch. Diese finden direkt beim PK Rinteln, Hasphurtweg 3, 31737 Rinteln statt. Wer sein Fahrrad kodieren lassen möchte: Bitte unter 05751 - 9646-0 anrufen und einen Termin vereinbaren. An dem Tag ist zwingend ein Termin erforderlich.

Bitte den Tag möglichst die Rechnung des Fahrrads, die bereits notierte Rahmennummer und einen Ausweis mitbringen.

Die hierfür benötigten Formulare können auch auf der Homepage des PK Rinteln (https://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg/polizeikommissariate/rinteln/polizeikommissariat-rinteln-1283.html) runtergeladen werden. In Kürze werden sie da zum Herunterladen eingestellt sein. Die Formulare können dann bereits am PC vorausgefüllt und ausgedruckt werden. Wenn dies nicht geht, werden sie natürlich auch hier vor Ort erstellt.

