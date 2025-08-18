PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STH: Illegales Motorradrennen

Stadthagen (ots)

(KER)Am Samstag, den 26.07.25, gegen 22:10 Uhr, fand im Stadthäger Stadtgebiet (u.a. Krumme Straße) ein illegales Motorradrennen zwischen einem schwarzen Naked Bike und einem weißen Motocross Motorrad statt. Es werden Zeugen, Hinweise zu diesem Tathergang gesucht. Kann jemand Hinweise zu einem weißen Motorcross Motorrad geben?

Zeugen, Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Stadthagen oder an jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

