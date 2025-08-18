Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Illegales Motorradrennen

Stadthagen (ots)

(KER)Am Samstag, den 26.07.25, gegen 22:10 Uhr, fand im Stadthäger Stadtgebiet (u.a. Krumme Straße) ein illegales Motorradrennen zwischen einem schwarzen Naked Bike und einem weißen Motocross Motorrad statt. Es werden Zeugen, Hinweise zu diesem Tathergang gesucht. Kann jemand Hinweise zu einem weißen Motorcross Motorrad geben?

Zeugen, Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Stadthagen oder an jede andere Polizeidienststelle.

