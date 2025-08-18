PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Raub auf Paketdienst

Eystrup (ots)

(Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber nach einem Raub in Eystrup. Am 15.08.2025 um 14:35 Uhr wurde ein 23 -Jähriger Paketdienstfahrer in seiner Pause von insgesamt drei unbekannt Tätern unter Vorhalt eines Messers zur Übergabe von 190 Paketen gezwungen. Die Pakete wurden an einem Waldweg zur Kiesgrube am Hämelhauser Kirchweg in einen weißen Transporter verladen. Bei der Polizei Hoya wurde ein Ermittlungsverfahren zu einem Raub eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber die sachdienlichen Hinweise zu dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

