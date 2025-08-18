Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Raub auf Paketdienst
Eystrup (ots)
(Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber nach einem Raub in Eystrup. Am 15.08.2025 um 14:35 Uhr wurde ein 23 -Jähriger Paketdienstfahrer in seiner Pause von insgesamt drei unbekannt Tätern unter Vorhalt eines Messers zur Übergabe von 190 Paketen gezwungen. Die Pakete wurden an einem Waldweg zur Kiesgrube am Hämelhauser Kirchweg in einen weißen Transporter verladen. Bei der Polizei Hoya wurde ein Ermittlungsverfahren zu einem Raub eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber die sachdienlichen Hinweise zu dem weißen Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251/67280 zu melden.
