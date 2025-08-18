PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Unfallzeugen_ 84-Jährige schwer verletzt

Diepenau (ots)

(Kun) Am Sonntag, den 17.08.2025 um 16:40 Uhr kam es auf der L343 zwischen Diepenau und Essern zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 84- jährige Pedelec-Fahrerin aus Warmsen befuhr mit einer Bekannten die L343 aus Essern in Richtung Diepenau. In der Höhe der Einmündung Eichenallee wurden die zwei Pedelec-Fahrerinnen von zwei Autos überholt. Das erste Auto konnte ungehindert an den Pedelec-Fahrerinnen vorbeifahren. Beim zweiten Auto, ein VW Golf einer 31-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen, bog die 84-jährige Frau aus bisher unbekannten Gründen auf ihrem Pedelec, vermutlich ohne Handzeichen zu geben, nach links ab. Sie stieß hierbei mit dem Auto der Frau aus Bad Oeynhausen zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die 84-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bis zum Eintreffen des Rettungswagens betreuten Ersthelfer und Anwohner die schwer verletzte Frau. An dem Pedelec und am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von geschätzt 6000 EUR. Die Polizei in Stolzenau bittet den Fahrer oder die Fahrerin des ersten Autos, das die beiden Pedelec-Fahrerinnen überholt hat, sich bei der Polizei unter 05761/90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

