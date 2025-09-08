Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch über Badezimmerfenster - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag drang eine bislang unbekannte Person über ein gekipptes Badezimmerfenster ins Erdgeschoss eines Reihenmittelhauses in der Karlsruher Straße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden die Räumen nach Wertgegenständen durchsucht. Entwendet wurde neben Bargeld auch eine Handtasche der Marke "Guess". Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Aufgrund von Hinweisen richtet sich der Verdacht gegen zwei Frauen, die sich am Tattag um kurz vor 20 Uhr in unmittelbarer Tatortnähe verdächtig verhielten.

Eine der Frauen war circa 160 cm groß und schlank. Sie hatte schwarzes brustlanges Haar und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war sie mit einem weißen Stirnband, einem grauen Blazer, einem weißen T-Shirt, einer grauen Hose und weißen Turnschuhen. Zudem trug sie eine schwarze Handtasche bei sich und hatte die Haare mit einer hellen Haarklammer nach oben gesteckt. Die zweite Frau war ungefähr 165 cm groß und schlank. Sie hatte dunkelbraunes brustlanges Haar und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Bekleidet war sie mit einer grauen Daunenweste, einem weißes Langarmhemd, einer beigefarbenen knöchellangen Hose sowie beigefarbenen Turnschuhe. Auch sie trug eine schwarze Handtasche bei sich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Einbruchs gegen die Unbekannten. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

