Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B 292; PM 2

Helmstadt (ots)

Wie bereits berichtet, kam es heute gegen 17 Uhr auf der B 292 zwischen Helmstadt und Aglasterhausen zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter in Fahrtrichtung Aglasterhausen aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er zunächst mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz Sprinter, der von einem 48-jährigen Mann gesteuert wurde. Im weiteren Verlauf prallte der 21-Jährige zudem frontal mit einem BMW 3er zusammen, dessen 43-jähriger Fahrer ebenfalls in Richtung Helmstadt unterwegs war.

Alle drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 64.000 Euro. Beide Sprinter-Fahrer wurden schwer verletzt, der Fahrer des BMW erlitt leichte Verletzungen. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die B 292 bis etwa 22:30 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an und werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

