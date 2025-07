POL-WI-KvD: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-Jährigen

Wiesbaden (ots) - 1. Streit zwischen zwei Männern endet in Körperverletzung Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 19.07.2025, 01:10 Uhr (mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei Männer im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in einen Streit, welcher schlussendlich in einer gegenseitigen Körperverletzung ...

mehr