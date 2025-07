Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Einbruch in Café+++ Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++Diebstahl aus Wohnung+++Diebe auf frischer Tat ertappt+++

Wiesbaden (ots)

1. Einbruch in Café, Wiesbaden, Mauergasse, Donnerstag, 10.07.2025 19:15 Uhr bis Freitag 11.07.2025, 07:05 Uhr

(nm) Unbekannte Täter stiegen Donnerstagnacht in ein Café in der Mauergasse ein und entwendeten Bargeld. Zwischen 19:15 Uhr und 07:05 Uhr gelangten unbekannte Täter durch Aufbrechen der Hauseingangstür und der seitlichen Eingangstür des Cafés in den dortigen Kassenbereich. Hier hatte man es auf die Registrierkasse abgesehen. Diese konnte geöffnet und Bargeld entwenden werden. Nach der Tatausführung traten die Täter unerkannt die Flucht an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden", Wiesbaden, Freitag, 11.07.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 12.07.2025, 03:00 Uhr Und Samstag, 12.07.2025, 17:00 Uhr bis Sonntag, 13.07.2025, 03:00 Uhr

(nm) Von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag führte die Polizeidirektion Wiesbaden wieder gemeinsame Kontrollen im Rahmen der Einsatzkonzeption "Sicheres Wiesbaden" durch. Schwerpunkte der Überwachung lagen im Bereich der Waffenverbotszone, des Warmen Damms, des Schulbergs, der Reisinger Anlagen sowie im Umfeld des nahegelegenen Bahnhofs und dem Schelmengraben. An den Örtlichkeiten waren die Einsatzkräfte präsent, um möglichen Auseinandersetzungen vorzubeugen und für die Bürgerinnen und Bürger ansprechbar zu sein. Durch die Einsatzkräfte wurden insgesamt 72 Personen kontrolliert. Weiterhin wurde der Regeldienst der Polizeireviere unterstützt. Die Stadt Wiesbaden und die Landespolizei Hessen werden weiterhin eng kooperieren und regelmäßig in der Wiesbadener Innenstadt präsent und ansprechbar sein.

3. Diebstahl aus Wohnung, Wiesbaden, Adolfsallee, Samstag, 12.07.2025, 06:30 Uhr

(nm) Ein Einbrecher nutze den Schlaf der Bewohner und eine offene Balkontür einer Erdgeschosswohnung am frühen Samstagmorgen aus und entwendete einige Gegenstände. Ein Bewohner staunte um 06:30 Uhr in der Adolfsallee nicht schlecht, als er aus seinem Schlaf gerissen wurde und ein Einbrecher sich aus dem Fenster schleichen wollte. Als er dann merkte, dass seine Handys und Autoschlüssel, sowie die Handys seine Übernachtungsgäste nicht mehr da waren, nahm er die Verfolgung des dreisten Diebes auf. Zusammen mit seinen Bekannten konnte er den Täter stellen, als er versuchte das Auto ausfindig zu machen. Der Dieb muss sich jetzt wegen Diebstahls verantworten.

4. Diebe auf frischer Tat ertappt, Wiesbaden, Dotzheimer Straße Sonntag, 13.07.2025, 06:45 Uhr

(cho) Ein Zeugin beobachtete mehrere Personen dabei, wie diese Diebesgut aus einem Geschäft trugen. Die unmittelbar verständigten Polizeibeamten konnten die Diebe schnell im Nahbereich festnehmen. Eine aufmerksame Zeugin konnte zwei Frauen und einen Mann dabei beobachten, wie diese sich unberechtigter Weise Zutritt zu einem zurzeit nicht betriebenen Geschäft in der Dotzheimer Straße verschafften. Anschließend trugen sie in aller Seelenruhe diverse Getränkekisten aus dem Laden und deponierten diese zunächst vor dem Geschäft. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in die Karlstraße und in die Wörthstraße. Zum Glück alarmierte die Frau sofort die Polizei und die schnell eintreffenden Streifen konnten die Personen im Nahbereich antreffen und vorläufig festnehmen. Auf Grund der guten Beschreibung der Zeugin blieb den Dieben letzten Endes nichts anderes übrig als die Tat einzuräumen. Alle drei erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

