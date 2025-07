Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++Körperverletzung+++Mann ausgeraubt+++Mann auf Bahnhofsvorplatz verletzt +++ Unfallflucht+++Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++Widerstand geleistet und drei Polizisten leicht verletzt+++

Wiesbaden (ots)

1. Streit zwischen zwei Männern endet in Körperverletzung Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 19.07.2025, 01:10 Uhr

(mk) In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten zwei Männer im Bereich des Bahnhofsvorplatzes in einen Streit, welcher schlussendlich in einer gegenseitigen Körperverletzung endete.

Gegen 01:10 Uhr erhielt die Wiesbadener Polizei die Meldung, dass es aktuell im Bereich des Bahnhofsvorplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern käme. Vor Ort konnten ein 35-jähriger und ein 28-jähriger angetroffen werden, die beide leicht verletzt und stark alkoholisiert waren. Es stellte sich heraus, dass diese zunächst in Streitigkeiten gerieten und anschließend am Boden aufeinander einschlugen. Die Männer erwartet nun jeweils ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611/345-2140 bei der Polizei zu melden.

2. Mann ausgeraubt

Wiesbaden, Rheinstraße, Samstag, 19.07.2025, 23:00 Uhr

(mk) Am Samstagabend wurde ein 24-Jähriger im Bereich der Rheinstraße beraubt.

Gegen 23:00 Uhr schlugen und traten drei bislang Unbekannte auf den Geschädigten ein und raubten ihm danach Bargeld und sein Mobiltelefon. Der 24-jährige wurde dadurch leicht verletzt. Die Täter konnten anschließend unerkannt flüchten. Es soll sich bei den Tätern um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Die Frau soll schwarze Haare gehabt und weiße Schuhe, ein weißes Oberteil sowie eine weiße kurze Hose und darunter eine schwarze Leggings getragen haben. Einer der beiden männlichen Täter soll eine schwarze Kappe, ein schwarzes Shirt, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Der zweite männliche Täter soll weiße kurze Haare haben und ein graues kurzärmeliges Hemd sowie eine schwarze kurze Hose und schwarze Schuhe getragen haben.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer 0611/345-0 zu melden.

3. 18-Jähriger leistet Widerstand,

Wiesbaden, Bahnhofstraße, Sonntag, 20.07.2025, 02:10 Uhr

(jul) Am frühen Sonntagmorgen wehrte sich ein 18-Jähriger in der Bahnhofstraße in Wiesbaden gegen die polizeilichen Maßnahmen und verletzte dabei drei Polizisten leicht.

Gegen 02:10 Uhr fiel ein 18-jähriger Mann an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße wiederholt durch sein aggressives Verhalten auf, so dass durch Zeugen die Polizei alarmiert wurde. Da die Person weiterhin unkooperativ war, wurde durch die Polizisten ein Platzverweis ausgesprochen. Der Mann weigerte sich jedoch, die Örtlichkeit zu verlassen, woraufhin die polizeilichen Maßnahmen durchgesetzt werden sollten. Dabei schlug der 18-Jährige wiederholt um sich und verletzte dabei drei Polizeibeamte leicht. Der Mann wurde anschließend in das Polizeigewahrsam eingeliefert, welches er noch am Abend des gleichen Tages wieder verlassen darf. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und des tätlichen Angriffes verantworten.

4. Mann auf dem Bahnhofsvorplatz verletzt Wiesbaden, Bahnhofsvorplatz, Samstag, 19.07.2025, 21:05 Uhr

(mk) Am Samstagabend wurde ein 46-Jähriger von einem bislang Unbekannten auf dem Bahnhofsvorplatz verletzt.

Gegen 21:05 Uhr erhielt die Wiesbadener Polizei die Mitteilung, dass im Bereich des Bahnhofsvorplatzes ein Mann durch einen bislang noch Unbekannten verletzt worden sei. Vor Ort stellte sich heraus, dass dem 46-Jährigen im Rahmen der Auseinandersetzung zwei Zähne ausgeschlagen wurden. Der Täter soll männlich, 1,75m groß und von normaler Statur gewesen sein. Er soll ein graues Trikot, eine graue kurze Hose sowie ein Unterhemd und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

5. Verkehrsunfallflucht mit Verletzen

Wiesbaden, Kasteler Straße, Samstag, 19.07.2025, 01:05 Uhr

(mk) Am Samstagmorgen kam es in der Kasteler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichtverletzt wurden und sich einer der Unfallbeteiligten vom Unfallort entfernte.

Kurz nach ein Uhr wurden die Polizei sowie der Rettungsdienst in die Kasteler Straße gerufen. Bei Eintreffen der Kräfte stellte sich heraus, dass es zu einem Auffahrunfall zwischen einem grauen VW Golf und einem schwarzen Mercedes gekommen war. In der Folge waren diese nicht mehr fahrbereit und zwei Personen leichtverletzt. Durch Zeugenaussagen konnte ermittelt werden, dass sich im hinteren Fahrzeug beim Unfall zwei Personen befanden und eine der beiden nach dem Unfall flüchtete. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Hinweise, auch insbesondere in Hinblick auf die Fahrweise des grauen VW Golf vor dem Verkehrsunfall, oder die flüchtende Person geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0611/345-2240 zu melden.

6. Gemeinsame Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" Wiesbaden, Freitag, 18.07.2025, 17:00 Uhr bis Samstag, 19.07.2025, 02:40 Uhr Samstag, 19.07.205, 19:00 Uhr bis Sonntag, 20.07.2025, 02:00 Uhr

(mk) Am Wochenende führten Kräfte der Polizeidirektion zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei und der Stadtpolizei im Rahmen der Konzeption "Sicheres Wiesbaden" wieder gemeinsame Kontrollen durch.

Im Fokus standen diesmal die Überwachung der Waffenverbotszone sowie die Bereiche Lilli, Reisinger Anlage, der Luisenplatz, Am Parkfeld sowie der Bereich rund um den Bahnhof. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 50 Personen angetroffen und kontrolliert werden. Neben einem E-Scooter, dessen Versicherungsschutz erloschen war konnte ein Haftbefehl vollstreckt und zudem einmal Betäubungsmittel aufgefunden werden. Des Weiteren wurde einmal ein verbotenes Messer sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Stadt- und Landespolizei werden auch in Zukunft gemeinsame Kontrollen durchführen und im Stadtgebiet präsent sein, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen und ansprechbar zu sein.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell