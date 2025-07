Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Weißer Ford Mustang Mach-E beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (04.07.25) einen weißen Ford Mustang Mach-E beschädigt. Zwischen 10.50 Uhr und 16.45 stand das Auto am Fahrbahnrand in Richtung Buldern auf Höhe eines Ärztehauses. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten.

Auch auf Höhe der Kreuzung K13 fuhr ein unbekannter Autofahrer am Freitag (04.07.25) nach einem Unfall weg. Gegen 17.10 Uhr fuhr dieser in einem grünen VW in die Seite eines 44-jährigen Dülmeners.

Ebenfalls am Freitag (04.07.25) fuhr ein nicht bekannter Autofahrer gegen eine Schutzplanke an der Straße Elvert in Hiddingsel in Fahrtrichtung Hiddingsel von Lüdinghausen kommend. Passiert ist das gegen 21.35 Uhr. Ein Zeuge beschreibt das Auto als Mercedes C-Klasse Coupe, dunkelblau metallic mit Sportauspuff.

Einen schwarzen Opel Corsa beschädigter ein unbekannter Autofahrer am Sonntag (06.07.25) am Westring. Zwischen 18 Uhr und 19 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkassen. Auch hier fuhr der Verursacher weg.

Die Polizei in Dülmen bittet in allen Fällen unter 02594-7930 um Hinweise.

