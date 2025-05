Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Mehrere Stunden Vollsperrung nach Reifenplatzer eines Lasters (19.05.2025)

Orsingen-Nenzingen, A98 (ots)

Ein Reifenplatzer an einem Lastwagen hat am Montagmorgen auf der Autobahn 98 zu einer mehrstündigen Vollsperrung zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Stockach-West geführt. Gegen 06.30 Uhr war ein 50-Jähriger mit einem Sattelzug auf der A98 in Richtung Stockach unterwegs. Nachdem an dem Brummi während der Fahrt ein Reifen platzte kam der Mann mit dem Gespann nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und beschädigte dabei etwa 30 Leitplankenelemente. Während der Unfallaufnahme und Bergung des Lasters war die Richtungsfahrbahn für rund vier Stunden voll gesperrt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Gespann. Die Polizei schätzte die Schäden an der Schutzplanke auf insgesamt etwa 10.000 Euro, die Schadenshöhe an Sattelauflieger und Zugmaschine auf insgesamt ungefähr 25.000 Euro.

