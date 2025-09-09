PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Defekte Hebebühne verursacht Rauchentwicklung

Mannheim (ots)

Am 09.09.2025 um 14.00 Uhr wurde eine Rauchentwicklung im Bereich der Grenzhöfer Straße in Schwetzingen gemeldet. Durch die eingesetzten Polizeibeamten sowie der Feuerwehr konnte die Ursache der Rauchentwicklung schnell festgestellt werden. Im Lager eines ansässigen Sportgeschäftes entzündete sich, aufgrund eines technischen Defektes, die Batterie einer auf Gleisen fahrenden Hebebühne. Hierdurch kam es zur starken Rauchentwicklung. Durch die Feuerwehr wurde das Brandgeschehen gelöscht und die Lagerhalle belüftet. Person kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 10.000 Euro.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Oliver Metzger
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

