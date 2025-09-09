PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Radfahrer auf der B 535

Heidelberg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen war in Heidelberg ein betrunkener Mann mit seinem Fahrrad auf der B 535 unterwegs.

Der 37-jährige Mann fiel einer Polizeistreife kurz vor 2 Uhr auf, als er mit seinem Fahrrad die Speyerer Straße (B 535) in Richtung Schwetzingen befuhr, obwohl dies nicht erlaubt ist. Er wurde gestoppt und kontrolliert. Dabei bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Er gab an, auf einem Geburtstag Alkohol zu sich genommen zu haben. Für den Nachhauseweg wollte er eigentlich den Radweg nehmen. Da er diesen aber nicht gefunden habe, hätte er den Weg über die B 535 gewählt.

Der Mann sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen. Zudem wurde die Führerscheinstelle zur Prüfung weiterer führerscheinrechtlicher Konsequenzen benachrichtigt.

