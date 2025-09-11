Polizei Hamburg

POL-HH: 250911-1. Vereidigung von Nachwuchskräften für die Polizei Hamburg - Einladung für Medienschaffende

Hamburg (ots)

Zeit: 15.09.2025, 12:00 Uhr

Ort: Hamburg-Altstadt, Rathausmarkt 1, Hamburger Rathaus

Hamburgs Innensenator Andy Grote vereidigt am Montag im Beisein von Polizeipräsident Falk Schnabel insgesamt 138 Nachwuchskräfte für die Hamburger Polizei.

Von 138 Polizeianwärterinnen- und -anwärtern sind 130 für die Schutz- und acht für die Verwendung bei der Wasserschutzpolizei vorgesehen. Alle 138 Nachwuchskräfte haben ihre Ausbildung im mittleren Dienst begonnen. Sie sind zwischen 16 und 36 Jahre alt.

52 von ihnen kommen aus Hamburg, 46 aus Schleswig-Holstein, 19 aus Niedersachsen, zehn aus Mecklenburg-Vorpommern sowie elf aus anderen Bundesländern.

Einige der Anwärterinnen und Anwärter haben bereits Erfahrungen in anderen Berufen gesammelt (beispielsweise in der Pflege, in der Augenoptik, in der Pferdewirtschaft oder bei der Bundeswehr).

Die Vereidigung findet um 12:00 Uhr statt. Gegen 11:30 Uhr besteht die Möglichkeit, die Nachwuchskräfte im Innenhof (bei schlechtem Wetter im Foyer) des Rathauses zu fotografieren.

Akkreditierungshinweis

Wir laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich ein. Ihre Rathausakkreditierung gilt aus organisatorischen Gründen nicht. Bitte bestellen Sie bis spätestens zum 15. September 2025 um 10:00 Uhr einen Tagesausweis unter pressestelle@sk.hamburg.de. Der Ausweis muss rechtzeitig vor dem Termin im Rathaus abgeholt werden. Sie haben ab 11:30 Uhr Zugang zum Rathaus.

Pap.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell