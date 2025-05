Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 18-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 61 Jahre alter Mann hat am Montag (12.05.2025) an der Schmollerstraße eine junge Frau sexuell belästigt. Die 18-Jährige bemerkte gegen 17.00 Uhr, wie der Tatverdächtige nackt auf einer Parkbank saß und an seinem Glied manipulierte. Dabei sollen auch weitere Passanten an ihm vorbeigegangen sein. Alarmierte Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Der 61-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

