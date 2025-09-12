Polizei Hamburg

POL-HH: 250912-4. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Jungen aus Recklinghausen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: seit 11.09.2025, 07:00 Uhr

Ort: Recklinghausen, Tellstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Bildes sucht die Polizei Hamburg öffentlich nach dem 13-jährigen Leonard Krasniqi und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ der Junge gestern Morgen seine elterliche Wohnung in Recklinghausen, um sich auf den Weg zur Schule zu machen. Dort kam er jedoch nicht an und fuhr stattdessen selbständig nach Hamburg, um eine Freundin zu besuchen. Nach seinem Aufenthalt bei der Freundin im Stadtteil Heimfeld machte er sich gegen 21:13 Uhr auf dem Heimweg nach Recklinghausen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Da die bisherigen Such- und Überprüfungsmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen geführt haben, sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird:

- männlich

- circa 170 - 175 cm groß

- schlanke Statur

- schwarze Haare mit blonden Strähnen

- bekleidet mit einem türkisen T-Shirt, blauen Jeans und schwarzen Schuhen

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Harburg (LKA 181) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.

Schl.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell