Polizei Hamburg

POL-HH: 250912-5. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 13-Jähriger aus Hamburg-St. Georg

Hamburg (ots)

Zeit: seit 10.09.2025, 19:00 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Böckmannstraße

Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 13-Jährigen aus dem Stadtteil St. Georg.

Die Ursprungsmeldung ist zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6116687

Das Mädchen ist zwischenzeitlich von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Barmbek-Nord angetroffen worden und wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Es liegen keine Hinweise auf Straftaten vor.

Sämtliche Fahndungsmaßnahmen sind damit erledigt.

Schl.

