Polizei Hamburg

POL-HH: 250912-7. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 72-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld

Hamburg (ots)

Zeit: seit 11.09.2025, 20:00 Uhr

Ort: Hamburg-Bramfeld, Hildeboldtweg

Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einer 72-Jährigen aus Hamburg-Bramfeld.

(Nähere hierzu siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6116758)

Die Vermisste wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Pinneberg eingeliefert und dort vorsorglich stationär aufgenommen.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell