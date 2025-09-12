POL-HH: 250912-7. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 72-Jähriger aus Hamburg-Bramfeld
Hamburg (ots)
Zeit: seit 11.09.2025, 20:00 Uhr
Ort: Hamburg-Bramfeld, Hildeboldtweg
Seit heute Nachmittag fahndete die Polizei öffentlich mithilfe eines Lichtbildes nach einer 72-Jährigen aus Hamburg-Bramfeld.
(Nähere hierzu siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6116758)
Die Vermisste wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus in Pinneberg eingeliefert und dort vorsorglich stationär aufgenommen.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
Schl.
