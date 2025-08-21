Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Brände in der Innenstadt beschäftigen die Polizei

Lippstadt (ots)

Gestern Abend, gegen 22:43 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand in der Lippstädter Innenstadt. In einem Waldstück zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und dem Dusternweg geriet auf ungeklärte Art und Weise ein auf dem Boden liegender Baumstamm, sowie in der Nähe befindliche Wolldecken in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte im unmittelbaren Nahbereich zum Brandort zwei Frauen im Alter von ca. 16 und 18 Jahren, die sich beim Eintreffen der Feuerwehr zügig vom Brandort entfernten. Ob die Personen mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereits gegen 20:20 Uhr löschte die Feuerwehr im selben Waldstück zwei in Brand geratene Äste. Wie das Holz in Brand geriet, ist derzeit völlig unklar. Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen einen hellen Feuerschein, als vier Jugendliche vom Brandort in Richtung Akazienstraße wegliefen. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

- etwa 12 - 16 Jahre alt, - relativ schmal gebaut, - etwa 1,70 - 1,75 m groß.

Eine Person habe einen weißen Pullover und die anderen drei einen schwarzen Pullover getragen. Drei Personen seien kleiner und einer etwas größer gewesen. Einer der kleineren Personen mit dunkler Kleidung sei dunkelhäutig gewesen und habe eine Mütze getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell