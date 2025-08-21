PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zwei Brände in der Innenstadt beschäftigen die Polizei

Lippstadt (ots)

Gestern Abend, gegen 22:43 Uhr, eilten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand in der Lippstädter Innenstadt. In einem Waldstück zwischen dem Konrad-Adenauer-Ring und dem Dusternweg geriet auf ungeklärte Art und Weise ein auf dem Boden liegender Baumstamm, sowie in der Nähe befindliche Wolldecken in Brand. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte im unmittelbaren Nahbereich zum Brandort zwei Frauen im Alter von ca. 16 und 18 Jahren, die sich beim Eintreffen der Feuerwehr zügig vom Brandort entfernten. Ob die Personen mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bereits gegen 20:20 Uhr löschte die Feuerwehr im selben Waldstück zwei in Brand geratene Äste. Wie das Holz in Brand geriet, ist derzeit völlig unklar. Zeugen hörten einen lauten Knall und sahen einen hellen Feuerschein, als vier Jugendliche vom Brandort in Richtung Akazienstraße wegliefen. Die Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

   - etwa 12 - 16 Jahre alt,
   - relativ schmal gebaut,
   - etwa 1,70 - 1,75 m groß.

Eine Person habe einen weißen Pullover und die anderen drei einen schwarzen Pullover getragen. Drei Personen seien kleiner und einer etwas größer gewesen. Einer der kleineren Personen mit dunkler Kleidung sei dunkelhäutig gewesen und habe eine Mütze getragen.

Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Polizei in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Matthias Weidemann
Telefon: 02921 - 9100 5320
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:14

    POL-SO: Ladendiebe gefasst

    Soest (ots) - Am gestrigen Mittwochabend wurden Beamte der Polizeiwache Soest gegen 19:25 Uhr zu einem Bekleidungsgeschäft in das Einkaufscenter am Bahnhof gerufen. Eine Mitarbeiterin des Geschäftes war auf zwei Männer aufmerksam geworden, die sich auffällig verhielten. Sie beobachtete, wie einer der beiden Männer zwei Rucksäcke aus einem Regal nahm und ein T-Shirt, welches er ebenfalls aus einem Regal entnahm, in einen der Rucksäcke hineinsteckte. Sein Begleiter ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 07:58

    POL-SO: Online-Verkauf von iPhone endet in Raub

    Soest (ots) - Ein 29-jähriger Mann aus Soest wurde am Mittwochabend Opfer eines Raubes. Er hatte ein hochwertiges iPhone auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten und sich für 19 Uhr mit einem Interessenten an seiner Wohnanschrift in der Deckmannstraße im Ortsteil Bergede verabredet. Als es zur vereinbarten Zeit an der Tür klingelte, öffnete er diese und wurde von drei Männern unvermittelt mit Pfefferspray ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 11:55

    POL-SO: Tötungsdelikt in Lippstadt

    Lippstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Soest: Am Dienstagabend gegen 19 Uhr erschien ein 33-jähriger Mann auf der Polizeiwache in Lippstadt und gab an, seine Lebensgefährtin getötet zu haben. In der gemeinsamen Wohnung des Paares fanden Polizeibeamte die 36-jährige Frau leblos auf. Ihr Leichnam wies mehrere Messerstiche auf. Die mutmaßliche Tatwaffe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren